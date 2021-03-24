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DARICA (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

Sosyal medyadan çağrı yapan başhekim isyan etti: 'Artık biraz insaf'

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Sosyal medyadan çağrı yapan başhekim isyan etti: 'Artık biraz insaf'

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, vaka sayılarının arttığı günlerde koronavirüs önlemlerine dikkat edilmesi yönünde çağrı yaptı. Prof. Dr. Güneş, "Maske demiyorum artık, sosyal mesafe demiyoruz artık, hijyen demiyorlar artık. Empati yapın diyorlar, vicdani muhasebe yapın diyoruz. Artık biraz insaf diyorum. Çünkü yorulduk" dedi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş koronavirüs vaka sayılarının gün geçtikçe artması üzerine sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Güneş koronavirüsle mücadelenin kahramanlarının yorulduğunu belirtti. Prof. Dr. Güneş vaka sayılarının artmaya başladığını ifade ederek, şu paylaşımda bulundu:
"Artık vicdani sorumluluk vakti. Koronavirüs sayıları yine artmaya başladı. Ölümler tırmanışta. Yakınlarınızı, sevdiklerimizi kaybetmeye devam ediyoruz. Yatan hasta sayısı artıyor. Resmen kızarıyoruz, keşke morarabilsek. Artık buradan klasik uyarı yapmanın bir anlamı yok galiba, sosyal medya, TV kanalları, her platformda ve duyarlı her kesim, kişi ve kurumlar tarafından gerekli uyarılar fazlasıyla yapılıyor. Denetimler yapılıyor. 1 yıldır maske, mesafe, hijyen deniliyor.

Sosyal medyadan çağrı yapan başhekim isyan etti: Artık biraz insaf

Uyarılar dikkate alınıyor mu veya etkili oluyor mu? Hayır! Sebebini bilmem ama galiba iyi bir empati yapmak gerekiyor. Çünkü sağlık çalışanları, diğer bir ifadeyle koronavirüs savaşçıları yoruldu. Zihnen, bedenen, psikolojik olarak. Bu savaşçılar biraz empati ve vicdani muhasebe rica ediyorlar. Dışarı çıkarken, kafelerde zaman geçirirken, caddelerde yürürken, alışveriş yaparken, eğlenirken mücadelenin kahramanlarını hatırlayın. Maske demiyorum artık, sosyal mesafe demiyoruz artık, hijyen demiyorlar artık. Empati yapın diyorlar, vicdani muhasebe yapın diyoruz, artık biraz insaf diyorum. Çünkü yorulduk, yorulduk yorulduk."

Sosyal medyadan çağrı yapan başhekim isyan etti: Artık biraz insaf

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