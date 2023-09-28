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Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret etmişti... Kuveytli yazar hakkında yakalama kararı

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#Atatürk#Kuveytli Yazar#Abdülaziz E. Alhajri
Sosyal medyadan Atatürke hakaret etmişti... Kuveytli yazar hakkında yakalama kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 16:40

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu sosyal medya hesabında paylaşarak Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajri hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını belirtti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajri hakkında Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Eylül'de söz konusu kişi hakkında avukatları aracılığı ile şikayette bulunduğunu hatırlatarak, bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan verilen bilgiye göre şüpheli hakkında 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını belirtti. Zorlu, "Buna ek olarak şüphelinin yurtdışında olması sebebiyle tutuklanması beklenmeden, Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacağı bilgisi de verilmiştir. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Türk vatandaşlığı bizim için dolar yeşili değil, kan kırmızısıdır. Buna karşı duranlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyadan Atatürke hakaret etmişti... Kuveytli yazar hakkında yakalama kararı

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#Atatürk#Kuveytli Yazar#Abdülaziz E. Alhajri

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