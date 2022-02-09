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Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma

#Kocaeli#Sosyal Medya#Alevi
Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma

Kocaeli’de, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere küfürler eden Yakup T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da Yakup T. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma başlattı.

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Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup T., Alevilere küfürler etti. Yakup T.’nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri, tepki topladı. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup T.’yi gözaltına aldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Yakup T. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma açıldığı belirterek, "Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek’ suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. 

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BAŞKAN BÜYÜKAKIN: EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alevilere yönelik saldırıyı kınadığını söyleyerek, "Ne dediğini bilmeyen, kin ve nefret dili kullanarak Alevi kardeşlerimize yönelik gerçekten çok alçakça ifadeler kullanan bir vatandaşımızın videosunu az önce bana da izlettiler. Aldığım bilgilere göre vatandaş gözaltına alınmış ve gerek kolluk kuvvetleri ve adli makamlar gereğini hızla yapacaklardır. Buna zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

KOCAELİ VALİSİ YAVUZ: YAKALANDI, GÖZALTINDA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada milletimizin ortak değerlerine ve inançlarına hakaret eden şahıs, Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma adli makamlar tarafından yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

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#Kocaeli#Sosyal Medya#Alevi

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