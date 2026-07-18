Sosyal medyadaki ‘Zararlı’ bilanço…

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Komisyonun önceki gün dinlediği sosyal medya temsilcilerinin zararlı içeriklere ilişkin sunumları, Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:

TİKTOK: 7 MİLYON İÇERİK

Avukat Dr. Ahmet Buğra Aydın: 2026’nın ilk yarısında Türkiye’de 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait tam 428 bin 713 hesap yasaklandı. 761 bin şiddet içerikli videonun yüzde 99.5’i proaktif olarak tespit edildi, bunların yüzde 67.9’u ise hiç izlenmeden platformdan kaldırıldı. 2026 Ocak-Haziran dönemine ait kaldırılan toplam zararlı içerik sayısı Türkiye’de 7 milyon 192 bin 608 oldu.

X: MÜDAHALE PROTOKOLÜ

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Reem Sadek: Özellikle nefret, istismar, taciz veya saldırıya yönelik tüm söylemler yasaklanmakta. Nisan ayında gerçekleştirilen saldırılardan sonra, X birinci öncelik olarak adlandırdığı olay-müdahale protokolünü hayata geçirdi. Özellikle de söz konusu olayla ilgili içerikler hemen platformdan kaldırıldı. X kullanıcıları en azından 13 yaşında olabilmeli. 18 yaş altındaki çocuklar için özel tedbirler uygulamaktayız. Yardım merkezimiz var. Çocuklar, ebeveynler ve de velilerin kullanabileceği bu merkez sayesinde çocukların hesabı ve tecrübeleri X’te güvenli ve emniyetli olarak sürdürülebiliyor.

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META: HAFTADA 40 UYGULAMA

Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil: Çoğu zararlı içerik henüz yayınlanmadan yapay zekâ tarafından tespit ediliyor ve yüzde 98’e varan oranlarda proaktif olarak kaldırılıyor. Bizim platformlarımızda bireyler arasındaki silah ya da mühimmat alım-satımına ilişkin içerikler veya silah ve patlayıcı nasıl yapılır talimatlarını anlatan içerikler kesinlikle yasaktır ve kaldırılır. Ciddi ölüm tehdidi, yaralama tehditleri tespit edildiği zaman içerikler hemen kaldırılıyor. Bir haftada bir çocuğun kullandığı 40’tan fazla aplikasyon olabiliyor. Dolasıyla, bunlardan bir tanesini cımbızla çeker gibi seçip düzenlediğinizde ya da ek kurallar getirdiğinizde diğer 39 tanesi boşta bırakılmış oluyor.”

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