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Sosyal medyadaki 'Türk Milletine Duyurulur' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla imzasÄ±z yapÄ±lan açÄ±klamaya soruÅŸturma

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#ANKARA#Sosyal Medya #SoruÅŸturma
Sosyal medyadaki TÃ¼rk Milletine Duyurulur baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla imzasÄ±z yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya soruÅŸturma
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 09:43

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca, 13 EylÃ¼l'de 'TÃ¼rk Milletine Duyurulur' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla sosyal medyada hÃ¼kÃ¼met ve TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'ne yÃ¶nelik yapÄ±lan isimsiz ve imzasÄ±z paylaÅŸÄ±m ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "AdÄ± geÃ§en sosyal medya adresinin kullanÄ±cÄ±larÄ±, organizatÃ¶rleri ile tÃ¼m bileÅŸenlerinin tespiti iÃ§in ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiÅŸtir" denildi.Â 

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BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, 'MÃ¼dafaa Hareketi' isimli hesaptan 13 EylÃ¼l'de 'TÃ¼rk Milletine Duyurulur' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla paylaÅŸÄ±lan aÃ§Ä±klamayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "13.09.2023 tarihinde, MÃ¼dafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabÄ±ndan isimsiz ve imzasÄ±z olarak yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mla ilgili olarak; Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca TÃ¼rk Ceza Kanununun 217'nci maddesi kapsamÄ±nda 'Kanunlara uymamaya tahrik' suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AdÄ± geÃ§en sosyal medya adresinin kullanÄ±cÄ±larÄ±, organizatÃ¶rleri ile tÃ¼m bileÅŸenlerinin tespiti iÃ§in ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiÅŸtir" denildi.Â

Sosyal medyadaki TÃ¼rk Milletine Duyurulur baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla imzasÄ±z yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya soruÅŸturma

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#ANKARA#Sosyal Medya #SoruÅŸturma

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