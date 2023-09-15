Sosyal medyadaki TÃ¼rk Milletine Duyurulur baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla imzasÄ±z yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya soruÅŸturma

Haberin DevamÄ±

Â

BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, 'MÃ¼dafaa Hareketi' isimli hesaptan 13 EylÃ¼l'de 'TÃ¼rk Milletine Duyurulur' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla paylaÅŸÄ±lan aÃ§Ä±klamayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "13.09.2023 tarihinde, MÃ¼dafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabÄ±ndan isimsiz ve imzasÄ±z olarak yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mla ilgili olarak; Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca TÃ¼rk Ceza Kanununun 217'nci maddesi kapsamÄ±nda 'Kanunlara uymamaya tahrik' suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AdÄ± geÃ§en sosyal medya adresinin kullanÄ±cÄ±larÄ±, organizatÃ¶rleri ile tÃ¼m bileÅŸenlerinin tespiti iÃ§in ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiÅŸtir" denildi.Â