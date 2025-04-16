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Sosyal medyadaki tartışma korkunç bitti! 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili yeni detaylar

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#Silahlı Çatışma#Cinayet#Adana
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 12:26

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Serdar (24) ve Umut Akipa (19) kardeşler ile Ferhat Ay'ın (29) öldüğü silahlı çatışmaya karıştığı belirlenen Yusuf Ay (25), Osman Ay (30) ve Kadir Özdemir (27) dün tutuklandı. Tarafların sosyal medyada küfürleştikten sonra kavga etmek için buluştukları ortaya çıktı.

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Olay, 16 Ocak'ta saat 03.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Serdar ve kardeşi Umut Akipa, husumetli oldukları Ferhat ile kardeşi Yusuf Ay, kuzeni Osman Ay ve arkadaşları Kadir Özdemir ile sokakta buluştu. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü; taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Silahlı çatışmada Akipa kardeşler ile karşı gruptaki Ferhat Ay vurulup, hayatını kaybetti. Yusuf ve Osman Ay ile Kadir Özdemir, olay yerinden kaçtı.

Sosyal medyadaki tartışma korkunç bitti 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili yeni detaylar

MERSİN'DE YAKALANDI

Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, tarafların olaydan bir süre önce sosyal medyada küfürleştikten sonra, kavga etmek için buluştukları ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 12 Nisan'a kadar olan süreçte şüphelilerden Osman Ay’ın Mersin’e kaçtığını tespit etti. Mezitli ilçesindeki yazlık dairede saklandığı belirlenen Ay, polisin operasyonuyla yakalandı. Dairede, hakkında 9 ayrı ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Yağma’ suçlarından yakalama kararı bulunan Cumali Acar (24) da gözaltına alındı.

Sosyal medyadaki tartışma korkunç bitti 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili yeni detaylar

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SUSMA HAKKINI KULLANDILAR

Şüphelilerden Yusuf Ay ile Kadir Özdemir ise Yüreğir ilçesinde saklandıkları evde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Yusuf Ay, Osman Ay ve Kadir Özdemir ile Cumali Acar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Sosyal medyadaki tartışma korkunç bitti 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili yeni detaylar
Sosyal medyadaki tartışma korkunç bitti 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili yeni detaylar


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#Silahlı Çatışma#Cinayet#Adana

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