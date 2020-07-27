Sosyal medyadaki o görüntülere dayanamadı! İbretlik sözler…

MANİSA'nın Kula ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan Ayşe Akbey (38), tedavisinin sürdüğü hastanede çektiği videolarla arkadaşlarını uyarıp, "Durumun ciddiyetini kimse anlamıyor. 'Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz' demeyin. Sosyal mesafenize çok dikkat edin. İnanın bu durumda hastaneye düşmek istemezsiniz'' dedi.

Kula'da son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış görülmesi üzerine, tekstil fabrikasının çalışmasına ara verilip, testi pozitif çıkanlar 14 gün süreyle evlerinde karantinaya gönderildi. Kalp ve gizli şeker gibi kronik rahatsızlıkları bulunan fabrika çalışanlarından Ayşe Akbey de, mesai arkadaşlarından karantinaya alınanlar olması üzerine Kula Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Ayşe Akbey, tedaviye alındı. Hastalığının daha da ilerlemesi üzerine Ayşe Akbey, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen Ayşe Akbey, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolar ile uyarılarda bulundu. Gözyaşları ile durumun ciddiyetini anlatan Ayşe Akbey, kurallara uymayanların büyük bir riske davetiye çıkardığını söyledi. 'Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz' düşüncesiyle kural tanımayanların salgına yakalandıktan sonra durumun ciddiyetini anlayacaklarını söyleyen Ayşe Akbey, tedavi gördüğü hastanede sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Ayşe Akbey paylaşımında, "Sosyal medyada bakıyorum, herkes sarmaş dolaş. Durumun ciddiyetini kimse anlamıyor. 'Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz' demeyin. Sosyal mesafenize çok dikkat edin. İnanın bu durumda hastaneye düşmek istemezsiniz. Bir mikrop gibi hissediliyorsunuz zaten. İlaçlar, vücuda aşırı reaksiyon veriyor. Herkes evde kalsın. Benim kronik rahatsızlığım var. Bu virüs yüzünden nefes almakta zorluk çekiyorum. Burada sağlık çalışanları bize çok iyi bakıyor. Bu videoyu gerçekten çok zor çekiyorum, konuşmakta zorlanıyorum" dedi. Ayşe Akbey’in paylaşımına, sosyal medyadaki arkadaşları beğeni ve yorumlar ile destek verdi.