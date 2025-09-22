×
Sosyal medyadaki 'konteyner' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#Konteyner#Deprem#Sosyal Medya
Sosyal medyadaki konteyner iddialarına İletişim Başkanlığından yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 17:00

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada gündeme gelen "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmedi" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği ifade edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği şeklinde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamakta ve dezenformasyon içermektedir.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla AFAD koordinasyonunda bölgeye toplam 320 konteyner sevk edilmiş, 263’ünün kurulumu tamamlanmıştır.

Bu kapsamda Sındırgı ve Bigadiç ilçelerine 242 yaşam konteyneri ve 13 çalışma konteyneri kurulmuş olup talep doğrultusunda ilave konteynerlerin yerleştirilmesine devam edilmektedir. Kurulan konteynerler da temel yaşam malzemeleriyle donatılmış olarak teslim edilmektedir.

Buna ek olarak, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Balıkesir’e 50 milyon TL ve Manisa’ya 10 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir.

Bu çerçevede depremden etkilenen hanelere aile başına 20 bin ila 110 bin TL tutarlarında ödemeler yapılmış, ayrıca Sındırgı Kaymakamlığı’na barınma, bakım ve onarım giderleri için 9,2 milyon TL aktarılmıştır.

Kamuoyunun resmî açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.

