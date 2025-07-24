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Sosyal medyadaki iddialara cevap geldi... Bakanlık kroki ile son noktayı koydu

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Belek#Antalya
Sosyal medyadaki iddialara cevap geldi... Bakanlık kroki ile son noktayı koydu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 16:03

Çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan, Antalya’nın Belek ilçesindeki yangın üssü alanına otel yapılacağı yönündeki iddialar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yalanlandı. Onaylı imar planında söz konusu alanın, yangın üssü olarak mevcut sınırlarıyla korunduğu belirtildi.

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İddialara konu olan 83 dönümlük orman alanının, 1990 yılında Serik Belediyesi’ne kesin tahsis edildiği öğrenildi. Ancak kamping alanı olarak planlanan bölge, belediye yönetiminin kararıyla otel tesisi yapılması amacıyla özel bir şirkete verildi. Bu duruma karşı çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı, plana aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 2013 yılında tahsis kararını iptal etti. Serik Belediyesi ve alandaki otel işletmecisi iptal kararına karşı mahkemeye başvurdu ancak davayı kaybetti.

Sosyal medyadaki iddialara cevap geldi... Bakanlık kroki ile son noktayı koydu

"HALKIN KIYI CEPHESİ GENİŞLETİLDİ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılında imar planında yapılan değişiklik de detaylandırıldı. Buna göre kamping konaklama tesisi olarak planlanan alanın kıyı cephesi 400 metreden 280 metreye düşürüldü ve turizm tesis alanına dönüştürüldü. Öte yandan, alanın hemen yanındaki halk plajının kıyı cephesi 270 metreden 500 metreye çıkarılarak neredeyse iki katına yükseltildi.

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Belek#Antalya

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