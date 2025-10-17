×
Gündem Haberleri

Sosyal medyadaki görüntüler ekipleri harekete geçirdi! Zincire vurulan kurt, kurtarıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde tasma takılarak zincirle evin önüne bağlanan kurt, jandarma ve Doğa Koruma ve Mili Parklar 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra getirildiği Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bakıma alındı. Kontrolleri yapılan kurdun sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Doğa Koruma ve Mili Parklar 14’üncü Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti.

KURTU EVİN ÖNÜNE ZİNCİRLE BAĞLADI

Görüntülerde, Muradiye ilçesi Adaklı Mahallesi’nde bir kurdun evin önünde zincire bağlı şekilde tutulduğu tespit edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, kurdu bağlı bulunduğu yerden kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Erciş Şefliği’ne, daha sonra ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakletti.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILACAK

Özel bakıma alınan, gerekli bakım ve kontrolleri yapılan kurdun sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, iyileşme sürecinin ardından kurdun doğal yaşam alanına salınacağını bildirdi.

