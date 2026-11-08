Sosyal medyada yeni tehlike! Slime akımına uzman uyarısı

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TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarında yayılan slime videoları, kimyasal içerikli karışımlarla uzun süre temas edilmesinin sağlık üzerindeki etkilerini yeniden gündeme getirdi. Bazı içerik üreticilerinin büyük miktarlardaki slime'larla saatlerce oynadığı, hatta bu karışımları yüzlerine ve vücutlarına sürdüğü görüntüler dikkat çekiyor.

Daha önce çoğunlukla çocukların kullandığı slime oyuncakları üzerinden tartışılan kimyasal maruziyet riski, bu kez yetişkinlerin uzun süreli ve kontrolsüz temasıyla gündemde.

"UZUN SÜRELİ TEMAS EGZAMAYA YOL AÇABİLİR"

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Elif Afacan Yıldırım, kimyasal içerikli karışımlarla uzun süre temas edilmesinin ciltte çeşitli sorunlara neden olabileceğini belirtti.

Yıldırım, "Uzun süreli bu tarz kimyasallara maruz kalındığı zaman ciltte en çok egzama, yani dermatit dediğimiz tabloları görüyoruz. Özellikle uzun maruziyetlerde derinin duyarlılaşması sonucu kızarıklık, kaşıntı, tahriş ve bazen ufak su toplayan yaralar oluşabiliyor. Zamanla bu durum kronikleşebiliyor" dedi.

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CİLTTE ÇATLAK VE YARA VARSA RİSK ARTIYOR

Kimyasalların deri yoluyla vücuda geçme riskine ilişkin uyarılarda bulunan Yıldırım, sağlam deri bariyerinden bu maddelerin cilt altına ve kana geçme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu, ancak ciltte kesi, egzama veya tahriş bulunması durumunda emilimin artabileceğini belirterek bunun ciddi bir zehirlenme anlamına gelmediğini ifade etti.

GÖZLERDE YANMA VE KIZARIKLIĞA DİKKAT

Slime içerisindeki bazı kimyasalların solunum yoluyla da alınabileceğini belirten Yıldırım, kullanılan ürünlerin güvenilir olmasının önemine dikkat çekti. Kimyasalların doğrudan veya eller aracılığıyla gözlere temas etmesinin kaşıntı, yanma ve kızarıklığa neden olabileceğini söyledi.

Özellikle sosyal medyadaki akımlara özenen gençleri ve ebeveynleri uyaran Yıldırım, "Ne olduğunu bilmediğimiz kimyasallarla çok uzun süre vakit geçirmekten ve yoğun temastan kaçınmalıyız. Cildimiz yanma, kızarıklık gibi bir uyarı veriyorsa dikkat etmeli ve bu maddelerden uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı.