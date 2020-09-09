Sosyal medyada yeni ‘challenge’

Sosyal medyada geçen yıl ortaya çıkan ‘10 years challenge’a benzer bir akım başladı. Özellikle Twitter’dan yayılan akımda herkes eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak yıllar içerisindeki değişimlerini ortaya koydu. Yüzlerce kişi bu akıma katılarak gençlikte çekilmiş oldukları ve yeni çektirdikleri fotoğrafları paylaştı. Siyasetçiler ve sanatçılar da bu akıma katıldı.

SANATÇILAR AKIMI SEVDİ

Sanatçı Ayşenil Şamlıoğlu, 30 yaşındaki halini ve 63 yaşındaki halini paylaştı. Oyuncu Beyti Engin de henüz birkaç aylıkken çekilmiş olan fotoğrafını ve 39 yaşındaki son halini yan yana koydu. Şarkıcı Haluk Levent, Twitter’a “Ben de modaya uydum. 25 yıl öncesi ve şimdi” yazarak gençlik fotoğrafını koydu. Görsel sanatçı Ahmet Güneştekin, tiyatrocu Behzat Uygur da akıma katılan sanatçılar arasındaydı. Senarist Gani Müjde ise akımı tiye alıp 10 yıl önceki halini ve yabancı genç bir oyuncunun fotoğrafını birlikte “Zaman beni hiç değiştirmemiş” notuyla paylaştı.

Siyasetçilerden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da 24 ve 57 yaşındaki halini paylaşarak modaya uydu. Bazı kullanıcılar evcil hayvanlarının fotoğrafını paylaştı, bazıları ise tarihi yapıların eski ve yeni fotoğraflarını takipçilerine sundu.