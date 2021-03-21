Sosyal medyada yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yakalattÄ±

Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri sosyal medya Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda Sultanbeyli ilÃ§esinde bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n drift yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri hesabÄ± Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n sokak ortasÄ±nda aracÄ±nÄ± kaydÄ±rarak dakikalarca drift yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

KISA SÃœREDE YAKALANDI

Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri kullanarak Ã¶nce aracÄ±n plakasÄ±nÄ± ardÄ±ndan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kimliÄŸini belirledi. Polis ekipleri dÃ¼zenledikleri operasyonla sÃ¼rÃ¼cÃ¼ M.T.Ã–.'yÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

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6 BÄ°N 700 LÄ°RA CEZA KESÄ°LDÄ° EHLÄ°YETÄ°NE EL KONDU

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ye KarayollarÄ± Trafik Kanunun 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksÄ±zÄ±n karayollarÄ±nda dÃ¶nÃ¼ÅŸ kurallarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bilerek ve isteyerek aracÄ±n el freninin Ã§ekilmesi suretiyle veya baÅŸka yÃ¶ntemlerle aracÄ±n ani olarak yÃ¶nÃ¼nÃ¼n deÄŸiÅŸtirilmesi veya kendi etrafÄ±nda dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi -DRÄ°FT-) maddesinden 6 bin 700 TL ceza kesildi. AyrÄ±ca sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n ehliyetine KarayollarÄ± Trafik Kanunun 67/1D maddesine istinaden 60 gÃ¼n geÃ§ici olarak el kondu.

Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde iÅŸlemleri tamamlanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ M.T.Ã–. 'trafik gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokmak' suÃ§undan hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in Sultanbeyli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ahmet Yesevi Polis Merkezi AmirliÄŸi'ne teslim edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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