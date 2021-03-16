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Haber - Kamera: Ersan SAN - Veysel TİMDU / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada yayın yapacaktı! Hayatı karardı

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Sosyal medyada yayın yapacaktı! Hayatı karardı

Esenyurt'ta, 15 yaşında olduğu öğrenilen Zilan E., babasının silahı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak isterken kendini vurdu. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri silaha el koydu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Zilan E. isimli genç kız, babasının silahını alarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi. Bu sırada genç kızın elindeki silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermi kızı göğsünden yaralarken, sesi duyan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisler silaha el koydu.

Sosyal medyada yayın yapacaktı Hayatı karardı

Sosyal medyada yayın yapacaktı Hayatı karardı

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