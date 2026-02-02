×
İletişim Başkanlığı açıkladı: Sosyal medyada yayılan videonun arkasındaki gerçek ortaya çıktı!

#Dezenformasyon#Çocuğa Şiddet#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 14:13

Sosyal medyada küçük bir çocuğun şiddet gördüğü sırada ‘özür dilerim Arthur’ dediği iddia edilmişti. İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu görüntülerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında, “İşkence gören Türk çocuk ‘özür dilerim Arthur’ diyor” iddiasıyla paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddiaya konu görüntüler, Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Brezilya basınında yer alan haberlerde, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş; çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır.

TÜRKİYE VEYA TÜRK BİR ÇOCUKLA İLGİSİ YOK

Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu içerik daha önce de gündeme getirilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulması kasıtlı bir dezenformasyon girişimidir. Bu tarz asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olunması rica olunur.

