Sosyal medyada yayılan ‘saç tıraşı’ baskını ile ilgili detaylar ortaya çıktı!
Çankırı polisi, bir tamir atölyesinde izinsiz ve gizli şekilde yapılan toplu tıraş faaliyetini bastı. Kaçak tıraş yapan iki kuaföre sosyal izolasyona uymamak ve korona tedbir kurallarına aykırı davranmaktan 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan baskın görüntüleri yoğun ilgi görürken görüntüleri izleyen vatandaşlar "Yasa dışı tıraş örgütü çökertildi" şeklinde yorumlarda bulundu.
ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, sanayi sitesi içinde boş dükkanda saç tıraşı yaparken polis baskınıyla yakalanan kuaför F.K.'ye, 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.
Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm berber ve kuaförler kapatılmasına rağmen, sanayi sitesi içinde bulunan dükkanda gizli tıraş yapıldığı ihbarını aldı. Polis ekipleri, bunun üzerine söz konusu dükkana baskın düzenledi. Sandalyede bir genci tıraş ederken yakalanan F.K.'nın, Atkaracalar ilçesinden geldiği belirlendi. F.K.'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, tıraş malzemelerine de el konuldu.
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