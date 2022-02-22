Sosyal medyada yalan habere karşı zirve

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TOPLANTIYA Fuat Oktay’ın yanı sıra, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar katıldı.

TEMSİLCİLİKLER İŞLEVSEL OLACAK

Toplantıda, sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçmesi hedeflenen düzenlemeyle ilgili şu ana kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde yapılacak son toplantının ardından nihai şeklini alacak düzenlemede üç ana başlık olacak. Buna göre, düzenlemeyle sosyal medya platformlarına yeni sorumluluklar getirilecek. Mevcut yasaya göre sosyal medya şirketlerinin temsilcileri ‘tüzel’ kişi sıfatına sahip. Mevcut durumda, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yetersiz kaldığı ve muhatap bulunabilmesinin güç olduğu belirtilirken, şirketlerin Türkiye’deki temsilcileri “gerçek” kişi olacak. Böylece temsilciliklerin sembolik değil, işlevsel olması sağlanacak.

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YALAN HABERE CEZA

Düzenlemeyle haberin yayılmasına karşı önlemler alınması planlanıyor. Buna göre dezenformasyon ve yalan haber üreten ve yayanlara önemli yaptırımlar getirilecek. Öte yandan internet medyası ile ilgili yeni düzenlemeler yolda. İnternet medyasının yasal alt yapısı oluşturulurken, fon bildirime zorunlu olacak. İnternet haber sitelerine de dezenformasyonla mücadele kapsamında yaptırımlar getirilecek.