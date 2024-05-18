Sosyal medyada ‘X’ doktor travması

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SOSYAL medyada “Rey” kullanıcı adlı kadının, X’de yaptığı paylaşım yıllardır yaşanan bir taciz skandalını ortaya çıkardı. Birkaç gündür böbrekleri ve kasıklarında ağrı yaşayan “Rey” hastaneye gitti. Doktorun talebi üzerine ultrason çektirdi. Ultrason sonuçlarına bakan doktor, böbreklerinde bir sorun olmadığını ancak yumurtalıklarında kist olduğunu söyledi. İddiaya göre, doktor ne iş yaptığını sordu. “Rey”in antrenör olduğunu söylemesi üzerine doktor, “Voleybol antrenörü müsün, bu boyunuzun güzelliği ondan mı geliyor?” dedi. Doktor daha sonra kadını, oturduğu konumu değiştirmek adı altında kalçasından cinsel organına doğru okşayarak aşağı doğru çekti. Kadın, doktorun bu hareketinden rahatsız oldu ancak “Galiba yanlış anladım. Sadece konumumu düzeltti” diye içinden geçirdi.

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ŞİKÂYETÇİ OLDU

Doktor sonrasında “Tüylenme var mı? Bakayım” diyerek kadının boynunu okşadı. Daha sonra tişörtünü kaldırıp büstiyerinin altından elini sokup saniyeler içinde memelerini sıkarak “Bu ciciklerin ileride böyle güzel kalması için böyle sutyen kullanmamalısın” dedi. Hızla muayene masasından kalkan kadın sesini yükselterek sert bir şekilde tepki verdi. Doktor ise “Tamam, otur, dokunmayacağım artık” diye yanıt verdi. Genç kadın üstünü giyinirken, “Taciz ediyorsun” diye bağırmaya devam etti. Odadan çıkan kadın, hastane yönetimine ve karakola giderek şikâyetçi oldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yaşadıklarını sosyal medya platformu X’te anlatan “Rey” paylaşımlarında şunlara yer verdi: “Ellerim ayaklarım titreyerek odadan çıkmaya çalışırken hâlâ ‘Gel muayeneye devam edelim’ demeye devam etti. Kapıyı açıp çıktım, tam çıkarken de kapının arkasındaki hastaları görünce ‘Kardeşim yanlış anladın’ cümleleri kurmaya devam ediyordu. Hasta haklarına, daha sonra da başhekime gittim. Her ikisi de yanlış anlamış olacağımı ima edip üzerine de ‘Şikâyet etseniz ispatınız yok. O yaşlı bir doktor, bazen onun yaşlı hastaları geliyor onlara “cicik” gibi cümleler kurabiliyor’ gibi abuk sabuk savunmalar yaptılar. Durumu yumuşatıp yıldırma politikası. Biraz sakinleyince doktor ve avukat arkadaşlarla görüştüm. Şimdilik olayın bana dönmemesi adına hastane ve doktor adı veremiyorum. Konuştuğum bir doktor arkadaşım, ‘baştan sona tüm davranışları kusurlu ve çok profesyonel, muhtemelen ilk değilsin’ dedi. Sessiz kalmak istemiyorum.”

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‘ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’

ELİNDEN geleni yapacağını söyleyen “Rey” şöyle devam etti: “Hasta gizliliği adı altında sizi doktor alenen taciz edebilir ama şahidiniz olmadığı için bu yanına kar kalır. Yanına bırakmamak için elimden geleni yapacağım. Muayene odasında asistan vardı ama muayene perde arkasında gerçekleşti. Hasta gizliliği için böyle olmalıymış. Yani şahidim yok. Asistan benim verdiğim tepkiyi ve sesimi yükseltmemi duymuştur ama ne faydası olur bilmiyorum. Tacizi ispatlayabileceğim başka da bir şey yok. Adam dün beni taciz etmiş, ifade verip suç duyurusunda bulunmuşum, gece saat 12.00’de ifadeye gitmiş. Bugün sabah mesaiye başlayıp aynı şeyleri yapmaya devam etmiş. Adamdaki ve hastanedeki rahatlığa bakar mısınız?”

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5 KADINDAN DAHA TACİZ İDDİASI

GENÇ kadın bu paylaşımlarının ardından çok sayıda destek mesajı aldı. Benzer olayları yaşayan 5 kadın da mesaj yolu ile “Rey”e ulaşarak kendilerini taciz eden doktorun ismini yazıp aynı doktor olup olmadığını sordu. “Rey” ise aynı doktor olduğunu söyledi.“Rey”, kadınların da iznini alarak isimleri olmadan yazışmalarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadınlar yazışmalarda, “Rey”i taciz eden doktor tarafından taciz edildiğini iddia etti. Yazışmalarda 20 yıl önce tacize uğrayan da, 14 yaşındaki çocuk da olduğu ortaya çıktı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

MUAYENE sırasında doktorun tacizine uğradığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşım yapan hastayla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı da devreye girdi. Paylaşım sonrasında Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm Merkezi hasta ile iletişime geçti. İnceleme sonrasında, hastane ve doktorla ilgili soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

‘BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

HÜRRİYET’in ulaştığı genç kadın, karakola gidip şikâyette bulunduğunu, bu aşamada hastanenin ve doktorun adını açıklamak istemediğini söyledi. Genç kadın, “Benim haricimde taciz ettiğini bildiğim kadınlar da var. O dönemde şikâyetçi olmamışlar ama bu süreçte bana destek olacaklarını söylediler. Peşini bırakmayacağız” dedi.