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Sosyal medyada 'uğultu sesi' iddiaları
Dün gece meydana gelen İstanbul depreminin ardından ortaya çıktığı öne sürülen uğultu sesi, sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının gece saatlerinde video ile kayıt altına aldığı uğultu sesi, gerçekliği ile tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, uğultu sesinin deprem nedeniyle ortaya çıktığını iddia etti
Birkaç farklı hesaptan paylaşılan görüntülerde, derinden gelen uğultu sesinin deprem ardından meydana geldiği iddia edildi. Uğultu sesi iddialarına yönelik bazı kullanıcıların öne sürdüğü tez ise kargo uçağı oldu.
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