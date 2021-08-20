Sosyal medyada ‘trol’lere karşı formül

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, önümüzdeki hafta sosyal medya düzenlemesiyle ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da aralarında bulunduğu ilgili bakanlarla bir araya gelecek. Toplantıda ekim ayının ilk haftası Meclis gündemine gelmesi planlanan düzenlemeye son şekli verilecek. Düzenlemenin Meclis açılmadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanıyor.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER

AK Parti öncelikle Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Avusturya, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin yasal düzenlemesini ve bugüne kadar yaptığı çalışmaları inceledi. Öte yandan TBMM Araştırma Hizmet Başkanlığı da ağustos ayında “Yalan Haber Kavramı; seçili örneklerde parlamento çalışmaları ve yasal düzenlemeler” başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda AB, BM, Avrupa Konseyi’nin yanı sıra 5 ülkenin bugüne kadar yaptığı çalışmalar yer aldı.

TROL HESAPLAR

Almanya ve Fransa modeli üzerinde çalışmalar yapan AK Parti’nin özellikle trol hesapların belirlenmesi üzerinde yeni bir formül aradığı öğrenildi. Buna göre, trol hesaplarla ilgili adli sürecin işlemesi için sosyal medya platformlarından hesap bilgileri istenecek. Paylaşımı silmeyen sosyal medya platformlarına para cezası verilebilecek. BTK ya da RTÜK içinde kurulması planlanan kurul, sosyal ağ sağlayıcılarıyla irtibatlı olacak.

ALMANYA MODELİ

Almanya'nın ‘Sosyal Ağların Düzenlenmesi Kanunu’nda sosyal medya şirketlerinin, yasadışı olan içerikleri, şikâyet gelmesinin üzerinden en geç 24 saat sonra kaldırma yükümlülüğü bulunuyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerine 50 milyon Euro’ya varan para cezası verilebiliyor.

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