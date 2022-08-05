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Sosyal medyada 'tık' uğruna canını tehlikeye atmıştı! Gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Arnavutköy#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 14:24

Sosyal medyada tık alma uğruna Arnavutköy'de hatlı bir yolcu minibüsünün üstüne çıkarak kilometrelerce yolculuk yapan Y.E.Ö. gözaltına alındı.

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Daha önce metrobüs ve İETT otobüsü üzerinde yolculuk, Galata Köprüsü'nden vapura atlama videoları çekerek sosyal medyada paylaşan Y.E.Ö. son olarak Arnavuköy'de ortaya çıktı.

Yolcu minibüsünün üstüne çıkan Y.E.Ö. kilometrelerce yolculuk etti. Tık alma uğruna kendi ve çevredekilerin canını tehlikeye atan Y.E.Ö. gözaltına alındı.

Sosyal medyada tık uğruna canını tehlikeye atmıştı Gözaltına alındı

Y.E.Ö.'ye "Taşıt Yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçundan 196 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca Y.E.Ö. trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle hakkında adli işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.

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Sosyal medyada tık uğruna canını tehlikeye atmıştı Gözaltına alındı

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#İstanbul#Arnavutköy#Sosyal Medya

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