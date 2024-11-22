×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Bahçelievler#Terör Propagandası#Gözaltı
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 23:59

Bahçelievler'de otomobilde seyir halindeyken terör örgütü PKK'nın propagandası yapan ve görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan İ.Ç. (19) gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, otomobilde seyir halindeyken terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine video çekerek propagandasını yapan 19 yaşındaki İ.Ç.'yi yakalamak için operasyon başlattı. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan şüpheli Bahçelievler'deki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen İ.Ç.'nin 'güveni kötüye kullanma', 'taksirle yaralama' ve 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahçelievler#Terör Propagandası#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!