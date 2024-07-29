Sosyal medyada terör övgüsüne 15 tutuklama

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İstanbul’daki operasyonlarda iki günde yakalanan şüpheli sayısı 18’e çıktı. Bu şüphelilerden sevk edildikleri mahkemece 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken sahte isimle paylaşım yapan Özgür R.’nin de aralarından bulunduğu 11 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘SON SES’ CEZAEVİNDE

Berfin isimli sahte hesapla terör örgütü lehine birçok video çeken ve videonun üstüne “İstanbul’un göbeğinde son sesle bu parçayı açmak herkesin harcı değildir diye düşünüyorum” yazan Özgür R. isimli kadın da polis ekiplerinin çalışması sonucu 27 Temmuz’da yakalanmıştı. Özgür R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAKAN TUNÇ’TAN MESAJ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, operasyonlarla ilgili bilgileri paylaşırken “Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır” dedi.