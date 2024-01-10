Sosyal medyada tepki yağmıştı! Plajdaki cinsel ilişki görüntüsüne inceleme

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Kent merkezinde Kızlar Plajı’nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis, ‘hayasızca hareketler’ suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.