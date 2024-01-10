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Sosyal medyada tepki yağmıştı! Plajdaki cinsel ilişki görüntüsüne inceleme

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#Zonguldak#Plaj#Zonguldak Haberleri
Sosyal medyada tepki yağmıştı Plajdaki cinsel ilişki görüntüsüne inceleme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 17:32

Zonguldak’ta. sosyal medyada bir kadınla erkeğin plajda cinsel ilişkide bulunduğu iddia edilen görüntülerle ilgili polis ekipleri, ‘hayasızca hareketler’ suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

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Kent merkezinde Kızlar Plajı’nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis, ‘hayasızca hareketler’ suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi. 

Sosyal medyada tepki yağmıştı Plajdaki cinsel ilişki görüntüsüne inceleme

Sosyal medyada tepki yağmıştı Plajdaki cinsel ilişki görüntüsüne inceleme

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#Zonguldak#Plaj#Zonguldak Haberleri

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