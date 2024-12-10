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Sosyal medyada tepki yağmıştı! Atatürk büstüne saygısızlık yaptı, tutuklandı

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#Atatürk#Büst#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 10:43

Mersin'de muhtarlık binası önündeki Atatürk büstünü iterek düşüren G.Ç., Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.Ç., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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Olay, 8 Aralık'ta öğle saatlerinde Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtarlık binası önündeki Atatürk büstü, bir kişi tarafından itilerek düşürüldü. Çevredekiler, şüpheliye tepki göstererek engel olmaya çalıştı.

Sosyal medyada tepki yağmıştı Atatürk büstüne saygısızlık yaptı, tutuklandı

O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Saldırgan, kendisine 'Polise şikayet edeceğim seni' diyen kadına, 'Ara polisi' dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi de büstü kaldırıp, yerine koydu. Görüntülerin ardından harekete geçen polis, uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen G.Ç.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 

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Sosyal medyada tepki yağmıştı Atatürk büstüne saygısızlık yaptı, tutuklandı

 

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#Atatürk#Büst#Mersin

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