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Gündem
Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada tepki yağdı! Şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltında

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Sosyal medyada tepki yağdı! Şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltında

Samsun'da bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaparken Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. (23), polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı.

Hareket geçen ekipler, Yonca B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B. adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.

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