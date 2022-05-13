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Sosyal medyada tepki yağdı! Farenin poğaçalar arasında gezdiği kafeye inceleme başlatıldı

#Kocaeli#Körfez#Fare

Kocaeli'de dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların bulunduğu vitrine giren farenin görüntülerini sosyal medyada izleyenler tepki gösterdi. Görüntüler üzerine Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kafeye yönelik inceleme başlatıldı.

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Körfez ilçesinde TEM yolu üzerindeki dinlenme tesisinde kafedeki poğaçaların koyulduğu vitrinde fare gezdiği görüldü. Cep telefonu kamerasıyla çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin, poğaça tepsisine kadar gelip gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Görüntüleri izleyenler, işletmeye tepki gösterdi. Görüntünün yayılmasının ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kafeye yönelik inceleme başlatıldığı, tutanak tutulduğu ve komisyonun konu ile ilgili karar vereceği belirtildi. 

Sosyal medyada tepki yağdı Farenin poğaçalar arasında gezdiği kafeye inceleme başlatıldı

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#Kocaeli#Körfez#Fare

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