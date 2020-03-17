Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;
Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz.
Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı... 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs’a gönderilecekler.
"KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTTİR"
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yaptığı açıklamada, "Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz." dedi.
Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 17, 2020
Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor.
Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz https://t.co/JSA6wQdPrD
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
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