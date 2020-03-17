Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz.

Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı... 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs’a gönderilecekler.

"KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTTİR"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yaptığı açıklamada, "Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz." dedi.

Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok.



Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor.



Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz https://t.co/JSA6wQdPrD — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 17, 2020

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.