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Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Yolda gördüğü yavru kediyi balkona fırlattı

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#İSTANBUL#Kedi#Sosyal Medya
Sosyal medyada tepki çeken görüntü Yolda gördüğü yavru kediyi balkona fırlattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 09:47

Sultangazi'de, 14 yaşındaki M.Y., yanındaki arkadaşı B.E.D. (15) ile birlikte sokaktaki bir yavru kediyi bir apartmanın balkonuna fırlattığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekerken, polis ekipleri M.Y. ve B.E.D.'yi gözaltına aldı. Yavru kedinin ise durumunun iyi olduğu, dairede yaşayan aileden 11 yaşındaki Zehra Cansap. tarafından balkonda bulunarak bir gece evde bakıldıktan sonra sokağa bırakıldığı öğrenildi.

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Olay 25 Temmuz Perşembe günü, Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.Y. (14), sokakta bulduğu yavru kediyi, bir apartmanın birinci katındaki balkona fırlattı. Yanındaki arkadaşı B.E.D. (15) ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya yansıyan ve kısa sürede tepki çeken görüntüler üzerine, polis ekipleri inceleme başlatarak M.Y. ve B.E.D.'yi gözaltına aldı. Balkona düşen yavru kedi, dairede yaşayan aileden 11 yaşındaki Zehra Cansap tarafından fark edildi. Zehra Cansap, ailesiyle birlikte bir gece kediye evde baktıktan sonra sokaktaki yuvasına bıraktı. Yavru kedinin durumunun iyi olduğu görüldü.

Sosyal medyada tepki çeken görüntü Yolda gördüğü yavru kediyi balkona fırlattı

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"GÖRÜNCE SÜT VE SU VERDİM"

Olayı anlatan Zehra Cansap, "Kediyi görünce şaşırdım, titriyordu, miyavlıyordu. Kedinin burada bir de arkadaşı var, o da onu arıyordu. İlk önce titremeye başladı, sonra miyavlayarak patisinin üstüne kalktı, yürümeye başladı. Aileme haber verdim, bir gece bizle kaldı. Ona 'İncir' adını verdim, burada bakmaya devam edeceğim." dedi.


Sosyal medyada tepki çeken görüntü Yolda gördüğü yavru kediyi balkona fırlattı

"CEZASINI VERSİNLER"

Sokaktaki yavru kedilere bakan bir mahalle sakini ise, "Biz burada onlara bakıyoruz. Mama ve su veriyoruz. Camdan atmışlar, tanımıyoruz kim olduklarını. Bunlar minik yavrular, dilsizler, kimselere zararları yok. Neden atıyorlar bu hayvanları? Şu anda durumu iyi. Cezasını versinler, hayvanlara bunu yapan insanlara da yapar ben böyle düşünüyorum" diye konuştu.

Sosyal medyada tepki çeken görüntü Yolda gördüğü yavru kediyi balkona fırlattı

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#İSTANBUL#Kedi#Sosyal Medya

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