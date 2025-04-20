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Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Düğünde sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesine gözaltı

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#ESKİŞEHİR#Sosyal Medya#Odunpazarı
Sosyal medyada tepki çeken görüntü Düğünde sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesine gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 17:16

Eskişehir’de bir sokak düğününde sigara içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 yaşındaki erkek çocuğun annesi S.B., gözaltına alındı.

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Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’ndeki bir düğünde, sokaktaki bir halı üzerinde dans eden kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, arkada yakınlarının kucağında olan 3 yaşındaki erkek çocuğun sigara içtiği görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Çocuğun annesi S.B. hakkında ‘sağlık için tehlikeli madde temini’ ve ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyada tepki çeken görüntü Düğünde sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesine gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından S.B., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.B., adliyeye sevk edildi. (DHA)

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#ESKİŞEHİR#Sosyal Medya#Odunpazarı

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