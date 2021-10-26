Sosyal medyada tepki çeken görüntü! Çırağı hortumla dövdü

Olay, Şanlıurfa- Mardin yolunda bulunan akaryakıt istasyonu yanındaki oto lastikçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, oto lastikçide çırak olarak çalışan genç, ustasına işten çıkmak istediğini söyledi. Buna sinirlenen lastikçi ustası ile çırak arasında tartışma çıktı. Bu sırada usta, kompresör hava hortumunu alarak çalışanına defalarca vurdu. Ustası tarafından hortumla dövülen genç daha sonra iş yerinden ayrıldı.
Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği anlar yer aldı.
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