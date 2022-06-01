Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyada tehlikeli akım! Birbirlerine meydan okuyorlar

#Sulama Kanalı#Atlayış#Sosyal Medya
Sosyal medyada tehlikeli akım Birbirlerine meydan okuyorlar

Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesindeki bazı gençler sulama kanallarına tehlikeli atlayışlar yapıp, yüzdükleri videoları sosyal medyada yayınlayarak birbirlerine meydan okuyor.

Haberin Devamı

Yazın kavurucu sıcakların yaşandığı Adana ve Mersin’de alınan tüm önlemlere rağmen her yıl onlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kanallara girilmesinin önüne geçilemiyor. Özellikle kent merkezinden geçen kanalların çevresi tel örgülerle kapatılıp, 'Yüzmek tehlikeli ve yasak' yazılı uyarı tabelaları asıldı, polis ekipleri de sürekli bölgede devriye gezerek suya giren çocukları uyarıyor. Sadece Adana'da son 10 yılda çoğu çocuk, 200'ü aşkın kişi boğuldu.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden aşırı sıcak hava uyarısı Bu saatlere dikkat... KavrulacağızMeteoroloji'den aşırı sıcak hava uyarısı! Bu saatlere dikkat... KavrulacağızHaberi Görüntüle

Sosyal medyada tehlikeli akım Birbirlerine meydan okuyorlar

TEHLİKELİ AKIM

Kanallarda tehlikeye aldırış etmeden yüzen gençler arasında, sosyal medyada meydan okuma akımı başladı. Adanalı ve Tarsuslu gençler, sulama kanallarına tehlikeli bir şekilde atlayış yaparak çektikleri video ile birbirlerine ölümüne meydan okuyor. Videolarda gençler, ‘Ölümüne meydan okuyorum, ölümüne yüzelim’, ‘Gelin buradan atlayın da görelim’, ‘Ben suyun ayarlarıyla oynayan adamım’, ‘Kendine güvenen varsa boğmacasına yüzelim’ ‘3 metrelik boyunla sana Tarsus’u yedirmeyiz’, ‘Ben bu dünyaya bir kez geldim, bir daha rüşvet verseler gelmem’, ‘Her dakika sahnedeyiz’ ‘Adana ile başa çıkamazsınız’; ‘Gelin buralarda yüzün’ gibi ifadeler kullanarak bu tehlikeli durumu sürdürüyor. Bazı gençler ise videolarda kanalda yüzerken birbirlerini şaka amaçlı suya batırıp çıkarıyor.

Haberin Devamı

Sosyal medyada tehlikeli akım Birbirlerine meydan okuyorlar


‘ÖLÜME YAKIN OLMASI EĞLENDİRİYOR’

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında yüzen İbrahim Demirbaş (14) sosyal medyada meydan okumaları izlediğini ve bu durumun hoşuna gittiğini söyledi. İlk etapta dostluk çerçevesi içinde herkesin birbirine meydan okuduğunu dile getiren Demirbaş, “Biz Adana’da 81 ile meydan okuyoruz. Korkmuyoruz” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Konut kampanyası nasıl olacak, Hazine arazileri hangi şartla verilecekKonut kampanyası nasıl olacak, Hazine arazileri hangi şartla verilecekHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sulama Kanalı#Atlayış#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin
BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin
BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon