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Sosyal medyada tehditten cezaevine

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#Mattia Ahmet Minguzzi#Minguzzi#Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
Sosyal medyada tehditten cezaevine
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 07:00

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki bitpazarında bıçaklandı.

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 Ağır yaralanan Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Tutuklu bulunan şüpheli 4 çocuğun yargılanması devam ediyor.

OPERASYONLA ALINDI

Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin yargılama devam ederken, sosyal medya üzerinden hem Minguzzi Ailesi’ne hem de ailenin avukatı Rezan Epözdemir’e yönelik çok sayıda tehdit içeren mesaj paylaşıldı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, aileye hakaret eden ve internet ortamında yakalanmayacağını düşünerek tehdit mesajlarını paylaşan kişinin 16 yaşındaki H.Y.Ç. olduğu belirlendi. Yaşı küçük şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. H.Y.Ç., tutuklandı.

 

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#Mattia Ahmet Minguzzi#Minguzzi#Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

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