Sosyal medyada tehditten cezaevine

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Ağır yaralanan Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Tutuklu bulunan şüpheli 4 çocuğun yargılanması devam ediyor.

OPERASYONLA ALINDI

Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin yargılama devam ederken, sosyal medya üzerinden hem Minguzzi Ailesi’ne hem de ailenin avukatı Rezan Epözdemir’e yönelik çok sayıda tehdit içeren mesaj paylaşıldı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, aileye hakaret eden ve internet ortamında yakalanmayacağını düşünerek tehdit mesajlarını paylaşan kişinin 16 yaşındaki H.Y.Ç. olduğu belirlendi. Yaşı küçük şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. H.Y.Ç., tutuklandı.