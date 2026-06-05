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Sosyal medyada tanıştığı kadının evine gitti, darbedilip gasbedildi! 8 şüpheli gözaltına alındı

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#Aydın #Sosyal Medya #Darp
Sosyal medyada tanıştığı kadının evine gitti, darbedilip gasbedildi 8 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 12:07

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Murat K. (30), sosyal medyada tanıştığı Melisa S.'nin (20) davetiyle gittiği evde darbedilip, cep telefonu, cüzdanı ve araç anahtarı gasbedildi. Şüphelilerin elinden kaçan Murat K., kendi imkanlarıyla gittiği hastanedeki tedavisinin ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. 8 şüpheli, gözaltına alındı.

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Olay, 2 Haziran’da saat 03.00 sıralarında İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Denizli'de yaşayan Murat K. ile Melisa S., bir süre önce sanal medyada tanıştı. Murat K., Melisa S.'nin daveti ile Aydın'daki bir eve geldi. Murat K., uyuşturucu partisi de yapılan evdeki Melisa S. ve 7 kişiyle bir süre vakit geçirdi. Daha sonra Murat K., 8 kişi tarafından darbedilip, cep telefonu, cüzdanı ve araç anahtarı gasbedildi.

KAÇARAK KURTULDU

Şüphelilerin elinden kaçan Murat K., kendi imkanlarıyla gittiği hastanedeki tedavisinin ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Murat K.'nin şikayeti sonrası olayla ilgili çalışma başlatan İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melisa K. ile Emrah V., Kemal S., Fecri S., Osman Berk O., Muhammet D., Namık K., ve Fuat Z.K.'yi gözaltına aldı.

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Öte yandan şüphelilerin Murat K.'ye ait kredi kartıyla yüksek miktarlarda alışveriş yaptığı ileri sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Aydın #Sosyal Medya #Darp

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