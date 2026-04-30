Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyada tanışıp evine davet ettiği kadın tuzak kurdu! Önce darbettiler sonra gasbettiler: 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Gasp#Darp
Sosyal medyada tanışıp evine davet ettiği kadın tuzak kurdu Önce darbettiler sonra gasbettiler: 3 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 11:51

İstanbul Beyoğlu’nda Ali Ç. (24), vakit geçirmek için sosyal medyada tanıştığı Meltem G.’yi (27) evine çağırdı. Kadın dairedeyken, plan yaptığı eşi Ali G. (42) ve S.T.’yi (17) bir süre sonra eve çağırdı. Eve gelen 2 kişi tarafından darbedilen Ali Ç.’nin 20 bin lirası, 2 cep telefonu ve kişisel eşyaları gasbedildi. Otelde yakalanan Meltem G., eşi Ali G. ve S.T. 'Yağma' suçundan tutuklanırken, Ali Ç. ise serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, 21 Nisan Salı günü saat 04.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ç., sosyal medyada tanıştığı Meltem G.’yi evine davet etti. İkili birlikteyken, Meltem G. eve eşi Ali G. ile S.T.'yi çağırdı. Eve giren 2 kişi, Ali Ç.’yi darbederek 20 bin lirayla, 2 cep telefonu ve kişisel eşyalarını aldı. Şüpheliler daha sonra Meltem G. ile birlikte evden ayrıldı. Olayın ardından Ali Ç. polise giderek tanımadığı bir kadın tarafından gasbedildiğini söyleyip şikayetçi oldu.

POLİS GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Çalışmalarda şüphelilerin olay yerine hafif ticari araçla geldikleri tespit edildi. Ekipler aracın plakasını belirleyerek sürücüsüne ulaştı. Sürücüyle yapılan görüşmede, korsan taksi olarak çalıştığı ve araçla aldığı 3 kişiyi otele bıraktığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri söz konusu otele operasyon düzenledi.

Haberin Devamı

ŞÜPHELİLER OTELDE YAKALANDI

Operasyonda Meltem G., eşi Ali G. ve S.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları odalarda yapılan aramalarda Ali Ç.’ye ait olduğu değerlendirilen 13 bin 910 lira nakit para, 2 cep telefonu, kişisel eşyaların bulunduğu 2 valiz, motosiklete ait ruhsat ve anahtarlar ele geçirildi. Aramalarda 1,3 gram metamfetamin de bulundu.

111 BİN 610 LİRA PARA CEZASI

Diğer yandan Sivil trafik ekiplerince korsan taksi sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Araçta bulunan 3 şüpheliye ise kişi başı 3 bin 870 lira olmak üzere toplam 11 bin 610 lira para cezası kesildi. Sürücü ve şüphelilere toplamda 111 bin 610 lira idari para cezası uygulandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Meltem G., eşi Ali G. ve S.T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, 'Yağma' (gasp) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meltem G.’nin 7, eşi Ali G.’nin 4, S.T.’nin 3; Ali Ç.’nin ise poliste 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler ve Ali Ç.’nin daha önceden toplam 17 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

"KALACAK EV ARIYORDUM"

Meltem G.'nin ifadesinde, yaklaşık 1,5 aydır kalacak ev aradığını, bu süreçte Ali Ç. ile tanıştığını, Ali Ç.’nin kendisine birkaç ev gösterdiğini ancak beğenmemesi üzerine Ali Ç.’nin "Benim evime gel" diyerek davet ettiğini söylediği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#Gasp#Darp

BAKMADAN GEÇME!