Sosyal medyada ‘takipçi’ markajı

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Talay, Hürriyet’e Instagram’da yapılan son çalışmaları değerlendirdi. Toplu takipçi satan kişilerin bile türediği bu dönemde sosyal medya takipçiliğinin ayrı bir sektör hâline geldiğini belirten Talay şöyle devam etti:

“Sosyal medya üzerinden satış yapanlar için takipçi baskısı çok fazla. Önemli olan kaç takipçinizin olduğu değil, organik takipçiye sahip olmanız ancak bu şekilde kazancınızı artırmanız mümkün.

İSTERSE KAPATABİLECEK

Yeni düzenleme ile bir kullanıcı istemesi halinde takipçiler sekmesini dışarıya kapatabilecek ve sadece kendisinin göreceği şekilde uygulamayı optimize edebilecek. Yani takipçi kazanmak için türlü marjinallikleri yapmaktan kaçınmayan kişilerin takipçilerinin görünmesinin de önemi bu sayede azalmaya başlayacak. Sırf ortak arkadaşınız var diye hiç tanımadığınız kişilerin size takip isteği gönderdiği herkesin başına gelen bir durum. Instagram bu gelişmeyle birlikte, ortak arkadaşların da gizlenmesini sağlayacak.

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2025’TE ZORUNLU OLABİLİR

Instagram’ın bu özelliği devreye alma nedeni daha çok son yıllarda sosyal ağlar ve dijital platformların gizlilikle ilgili ihlal suçlamalarıyla karşı karşıya olması. Sadece Instagram değil, diğer platformlar da sürekli bir yenilik yaparak kullanıcı gizliliği odağında iyileştirmeler yapacak ve yapılmaya da başlandı. Instagram ilk aşamada takipçi sayılarını gizlemeyi kullanıcının tercihine bırakacak; ancak 2025’te bunun zorunlu olacağı düşünülüyor.”