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Sosyal medyada Suriye’de çekildiği iddia edilen video için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Ankara#Suriye
Sosyal medyada Suriye’de çekildiği iddia edilen video için Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 12:52

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, Suriye'de çekildiği iddia edilen Alevi çocuklarla ilgili sosyal medyada yer alan videonun gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

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DMM tarafından, sosyal medyada yer alan ve Suriye'de çekildiği iddia edilen videoya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Suriye’de Alevi çocuklara 'önce hanginizi keseyim' diye soruyorlar iddiası doğru değildir. İddiaya konu videonun Suriye ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Görüntüler 2014 yılında Lübnan’da çekilmiş olup, videoyu çeken şahıs Lübnan güvenlik yetkililerince olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi. (DHA)

Sosyal medyada Suriye’de çekildiği iddia edilen video için Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Ankara#Suriye

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