Sosyal medyada siyasi fırtına

‘HADDİNİ BİLDİRMEK BOYNUMUZUN BORCU’

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özel’in sözlerini çarpıttığını belirtti. Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, CHP’li Özel’e şu tepkiyi gösterdi: “Genel Başkanımızın İzmir ve Ankara Barolarıyla ilgili sözlerini Alevi kardeşlerimize söylenmiş gibi çarpıtıp onu ikinci bir Sivas katliamının teşvikçisi gibi gösterme ahlaksızlığında bulunan Özel, bugün de benim söylediklerimi çarpıtarak Meclis’te çadır tiyatrosu kurmuş. FETÖ’den ‘hizmet hareketi’ diye bahseden, okuduğunu anlama ve algıda gerilik sorunu yaşayan sözde CHP Sözcüsü Özgür Özel, zannederim ki bu yapıdan ‘sınavdan önce soruları alma hizmeti’yle üniversiteyi kazanmış.

YİNE HADDİNİ AŞIYORSUN

Tweet’lerimin neresinde ‘partimizin gençleri, Ülkü Ocakları kanalıyla’ sana had bildireceğimi söyledim, neresinde Sivas katliamı savunması yaptım. Yalanlarınla sözlerimdeki gerçekliğin üzerini kapatmaya çalışıyor, yine haddini aşıyorsun. Sözden değil dayaktan anlayan bir zihniyetin ürünü olarak had bildirmeyi dayağa bağlaman, ‘ulan’ üslubuyla hakkımda konuşman çizmeye çalıştığın medenî tabloyla her nedense örtüşmemekte. Yalanların ve komplolarınla Genel Başkanı’na ve hizmet ettiğin odaklara yakışıyorsun. Kulaklarını aç ve iyi dinle. Bu konudaki yetersizliğin partililerini de rencide etmekte. MHP’nin Genel Başkanı’nı katliama teşvik iftirası senin de, arkandakilerin de haddi değildir. Bu hadsizliği kim yaparsa haddini bildirmek boynumuzun borcudur.”

‘ÖZGÜR ÖZEL KORKAR AMA CHP’Lİ ÖZEL KORKMAZ’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Ne özür dileriz, zaten dilenecek bir şey yok, ne de bu tehdide teslim oluruz” dedi. Özel, TBMM’deki basın toplantısında MHP’ye şöyle yanıt verdi: “Hem Ankara Barosu, hem de Alevi vatandaşlarımızla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yayını üzerinden trolleme meselesindeki tartışmada, tuttu Sayın Bahçeli ‘Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız’ dedi.



Dedik ki, ‘Yapmayın. Kötü çağrışımlar yaratmayın. Bu söz Sivas katliamında Sivas’ta bir gazetenin manşetiydi.’ Koca partinin sözcüleri, genel sekreteri açıklama yapıyor; dünya kadar hakaret, iftira ve özüre davet ediyor arkasından tehdit, Ülkü Ocakları kanalıyla bana had bildireceklermiş. Diyorsunuz ki ‘ben Genel Sekreter olarak, partinin grup başkanvekilleri bu sözlere sözle cevap veremiyoruz, biz yokuz bittik’ diyor.



ŞİDDETİ ÇAĞIRAN YAKLAŞIMI YAPAN ÖZÜR DİLEYECEK



‘Ben kürsüye çıkıp bunları çürütemem, ben çaresizim, son çare şiddet, vahşet’ diyor. Özür talep etmiş ya, özür dilenecek bir şey varsa siyasete bu tehdit dilini şiddeti çağıran yaklaşımı yapan özür dileyecek. Ne özür dileriz ki zaten dilenecek bir şey yok, ne de bu tehdide teslim oluruz.



Şunu net söyleyeyim, İsmet Büyükataman beni tehdit edebilir, Özgür Özel korkar ama CHP Grup Başkanvekili korkmaz kardeşim. Savaş meydanında kurulmuş partinin grup başkanvekili bunlardan korkmaz. Korkarsa bu görevi yapamayız.”



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: REJİMİN SAHİBİ MİLLETTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’li bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanlığı’na karşı kullandıkları ‘saray rejimi’ ifadelerine yönelik Twitter’dan değerlendirmelerde bulundu.



“Yassıada zihniyeti demokrasiyi felç etmek istediği zaman işe rejim tartışması açarak başlar” ifadesini kullanan Çelik, paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “Seçilmiş hükümeti ‘rejim’ olarak suçlamak bu vahşi zihniyetin ilk adımıdır. Demokratik siyaseti, rejim tartışması çıkararak boğmak bunların mesleğidir. Biz çok iyi biliriz, bir yerde rejim tartışması açan varsa arkasında örgütlü kötülük vardır.



Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir. Bu ülkede kimin iktidar olacağına milli irade karar veriyor.”