Sosyal medyada silahlı poz vermişlerdi! Bitlis'te 3 kişi gözaltına alındı

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada silahlı paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Tatvan ilçesinde 3 kişiye yönelik yapılan operasyonda ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 1 adet AK-47 Kalaşnikof makinalı tüfek, 4 şarjör, 447 dolu fişek, 48 adet 7,62 mm boş kovan, 1 otomatik av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve 1 menşei belli olmayan tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, ele geçirilen silah ve malzemelere ise el konuldu.