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Sosyal medyada silahlı görüntüler paylaşmıştı! Ahmet Sivri gözaltına alındı

#İstanbul#Küçükçekmece#Ahmet Sivri
Sosyal medyada silahlı görüntüler paylaşmıştı Ahmet Sivri gözaltına alındı

Çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntü çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Sivri gözaltına alındı. Hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtilen Ahmet Sivri, serbest bırakıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25 Temmuz'da pompalı tüfek, kılıç gibi silahlarla yapılan paylaşımlarla ilgili yapılan araştırmalarda; Görüntülerde yer alan Ahmet Sivri, aynı gün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece 'de yakalanarak muhafaza altına alınmış, şüphelinin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir" denildi.

Hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtilen Sivri'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.

Sosyal medyada silahlı görüntüler paylaşmıştı Ahmet Sivri gözaltına alındı

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Sosyal medyada silahlı görüntüler paylaşmıştı Ahmet Sivri gözaltına alındı

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#İstanbul#Küçükçekmece#Ahmet Sivri

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