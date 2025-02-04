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Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaştılar! Kütahya'da 12 şüpheli gözaltına alındı

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#Kütahya#Sosyal Medya#Silah Paylaşımı
Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaştılar Kütahyada 12 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 17:16

Kütahya’da sosyal medya platformları üzerinden silahla fotoğraf ve video paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı, 12’si ruhsatsız 17 silah ele geçirildi.

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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden tabanca, tüfek ve mühimmat paylaşımında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Silahlı paylaşımlar yaparak kamuoyunda korku ve paniğe neden olan 12 şüpheli tespit edildi.

Adreslerine baskın yapılan şüphelilerin, evlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatlı av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 havalı tüfek, 263 av tüfeği kartuşu, 36 fişek, 3 bıçak, muşta, seyyar dipçik ve seyyar gez ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. 

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#Kütahya#Sosyal Medya#Silah Paylaşımı

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