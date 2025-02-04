Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaştılar! Kütahya'da 12 şüpheli gözaltına alındı

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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden tabanca, tüfek ve mühimmat paylaşımında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Silahlı paylaşımlar yaparak kamuoyunda korku ve paniğe neden olan 12 şüpheli tespit edildi.

Adreslerine baskın yapılan şüphelilerin, evlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatlı av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 havalı tüfek, 263 av tüfeği kartuşu, 36 fişek, 3 bıçak, muşta, seyyar dipçik ve seyyar gez ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.