×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sosyal medyada 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Silah#Sosyal Medya
Sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 09:23

Ankara'da sosyal medyada 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Ankara Asayiş Şube sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden, silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar deşifre edildi.

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak Sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı. Düğmeye basıldı ve 26 şüpheli yakalandı. Evlerinde arama yapıldı.

Yaralama tehdit ruhsatsız tabanca uyuşturucu suçlarından kaydı olan bu şahıslara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Silah#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!