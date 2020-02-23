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DHA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 11:28,Son Güncelleme:/

Sosyal medyada satışa çıkarılan timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu

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Sosyal medyada satışa çıkarılan timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca sosyal medyada satışa çıkarılan ve yurda giriş belgeleri bulunmayan 8'i timsah yiyen (alligator tortoise) 12 kaplumbağa el konularak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildiği açıklandı.

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  • Sosyal medyada satışa çıkarılan timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu
  • Sosyal medyada satışa çıkarılan timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu
  • Sosyal medyada satışa çıkarılan timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu
  • Sosyal medyada satışa çıkarılan timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaban hayvanlarını koruma faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda sosyal medyada egzotik kaplumbağa satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, internete satış ilanı veren kişiyle pazarlık yapmak üzere müşteri olarak görüştü.

Görüşme sonucunda 8 adet timsah yiyen ve 4 adet mahmuzlu kaplumbağa (sulcata tortoise) için 16 bin 400 lira karşılığında anlaşma sağlanarak buluşma gerçekleştirildi. Buluşma sırasında satışı yapılmaya çalışılan hayvanların yurda giriş belgeleri ve faturaları ibraz edilemeyince söz konusu kaplumbağalara el konuldu.

Yasa dışı hayvan ticareti yapan kişi hakkında idari işlem başlatılarak 7 bin 667 TL idari para cezası uygulandı. Kaplumbağalar ise yapılan protokol çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

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