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Sosyal medyada sahte ev ilanlarıyla dolandırıcılık: 9 şüpheli tutuklandı

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#Dolandırıcılık#Sahte Ev İlanı#Konya
Sosyal medyada sahte ev ilanlarıyla dolandırıcılık: 9 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 11:07

Konya'da sosyal medya üzerinden sahte ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 17 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımlanan sahte ev ilanları aracılığıyla 'Sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, 12 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 

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#Dolandırıcılık#Sahte Ev İlanı#Konya

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