Sosyal medyada risk esprileri... Ege’nin nazar boncuğu Uşak

YİNE AK PARTİ Mİ KAZANDI: Seçim haritası esprileri bolca yapıldı: “Yine AK Parti kazandı sanırım, ben anlayamadım”, “Karadeniz’i CHP almış herhalde. HDP yine Güneydoğu’yu almış”, “Sarılar AKP mi?”, “HDP Uşak’ı nasıl aldı ya!”, “CHP Konya’yı almış sayın bakanım”, “HDP barajı aşıyor”, “Arkadaşlar sandıklara sahip çıkalım daha saat 9 olmadı.”

BULDAN’IN UŞAK PAYLAŞIMI: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık” paylaşımı yaptı. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “Bu mavi senin bildiğin mavi değil, AK Parti’nin iki renginden biri. Dikkatli bak” diye cevap verdi.

MAVİ BONCUĞUN SIRRI: Bölgesinde tek mavi olan Uşak, “Ege’nin mavi boncuğu” olarak nitelendi. Uşak’tan bazı yetkililer, “Afyon’dan Kütahya’dan Denizli’den vatandaşlarımız, ‘Uşak rahat’ diye hafta sonu buraya akın etmesin. Uşaklılar da ‘Maskemi çıkartayım’ demesin” uyarısında bulundu.

SEYAHATİ KESEN KIRMIZILAR: Orta riskli şehirlerin arasına giren yüksek riskliler de sosyal medyada espri konusuydu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Gaziantepliler: Adana’ya artık rahat rahat gidebilirim. Osmaniye: Yoooo....” mesajıyla bunu anlattı. Bir genç kız da yasaklar kalkınca buluşmayı bekleyen erkek arkadaşına, “Balıkesir’in kırmızı olma şoku” paylaşımıyla mesaj verdi.

KARADENİZ’E BURUN GÖNDERMESİ: Bir Twitter kullanıcısı, “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ya maskelerde bir sorun var ya da maske takma biçiminde” paylaşımıyla Karadenizlilerin karakteristik burun yapılarına gönderme yaptı.

MERSİN’DE YASAK, ADANA’DA ÖZGÜRSÜN: “Mersin’de hafta sonu dışarı çıkmışsın, yasak olduğu için polis seni kovalıyor, Adana sınırlarına bir giriyorsun yasak yok. Artık özgürsün. Ülke iyice Amerikan filmlerine döndü!”