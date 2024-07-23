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Bakan Tunç açıkladı: Sosyal medyada peygambere hakaret eden şahıs tutuklandı

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#Adalet Bakanlığı#Yılmaz Tunç#Peygambere Hakaret
Bakan Tunç açıkladı: Sosyal medyada peygambere hakaret eden şahıs tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 17:41

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada paylaşılan bir videoda peygambere hakaret eden şahsın tutuklandığını duyurdu.

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Bakan Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir.

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#Adalet Bakanlığı#Yılmaz Tunç#Peygambere Hakaret

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