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HaberlerGündem HaberleriSosyal medyada paylaştı... Gaziantep'te tepki çeken görüntüler!
GeriGündem Sosyal medyada paylaştı... Gaziantep'te tepki çeken görüntüler!
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Hürriyet
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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 10:05,Son Güncelleme:

Sosyal medyada paylaştı... Gaziantep'te tepki çeken görüntüler!

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Gaziantep'te sosyal medya üzerinden İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, B.O'nun sosyal medya hesabı üzerinden camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda bulunduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi.

"Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen B.O'ya nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından 'ibadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır."

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