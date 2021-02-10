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Gündem
Anıl ATAR/DHA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada paylaşmışlardı! Çok sayıda gözaltı var...

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Adana’da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu belirlenenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirici metin, fotoğraf ve video paylaşan 12 kişiyi tespit etti. Uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 190/2 maddesini ihlal ederek suç işleyen şüphelilerin yakalanması için ekipler, dün şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdikleri evlerde 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada paylaşmışlardı Çok sayıda gözaltı var...

Sosyal medyada paylaşmışlardı Çok sayıda gözaltı var...


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