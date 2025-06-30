Sosyal medyada paylaşılmıştı... Engelli yolcuyu araçtan indiren özel halk otobüsü şoförüne ceza

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Durağın 5 metre ötesinde durup kendisini içeri alan otobüs şoförünün; "Durak olmayan yerlerde otobüsü durdurmayın" şeklinde sözler sarf ettiğini, engelli kimlik kartını göstermesi sonrasında da tartışmayı sürmesi üzerine tepki gösteren bedensel engelli Burçin G. (33), "Ben yüzde 45 engelliyim. Siz beni ücretsiz taşımak zorundasınız. Bütün otobüslere binebiliyorum" diye konuştuğunu söyledi.

Görüntülerde sürücünün de "Sayın yolcularım, kusura bakmayın. Elim, ayağım titriyor şu anda. Bu hanımefendi beni rahatsız ediyor. Yoluma devam edemiyorum. Sizi bir sonraki arabaya vereceğim" şeklinde cevap verdiği görüldü.

Sürücünün yolcuyu araçtan indirdiği olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Amasya Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Yapılan açıklamada, "İncelemeler neticesinde otobüs şoförünün ücretsiz seyahat hakkına sahip bir yolcu ile tartıştığı ve ilgili yolcuyu durak dışında araçtan indirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tutumun toplu taşıma hizmetlerinin düzenini aksattığı ve yolcuyu mağdur ettiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda, toplu ulaşım kurallarına aykırı hareket eden şoför hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.