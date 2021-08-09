Sosyal medyada paylaşılan taciz şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı 'Sapık var' paylaşımları üzerine çalışma başlattı. Polis, yapılan çalışmalar sonunda şüpheli Y.U., olduğunu tespit ederek, Paşabağı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Umak, cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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