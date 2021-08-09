MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSosyal medyada paylaşılan taciz şüphelisi tutuklandı
GeriGündem Sosyal medyada paylaşılan taciz şüphelisi tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-
Haber Giriş: 09.08.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada paylaşılan taciz şüphelisi tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sosyal medyada paylaşılan taciz şüphelisi tutuklandı

Şanlıurfa'da alışveriş yapan kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla sosyal medya üzerinden yapılan 'Sapık var' paylaşımları üzerine polis tarafından yakalanan Yaşar Umak, tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı 'Sapık var' paylaşımları üzerine çalışma başlattı. Polis, yapılan çalışmalar sonunda şüpheli Y.U., olduğunu tespit ederek, Paşabağı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Umak, cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi